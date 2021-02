Museum Schloss Moyland : Neue Depots für beide Vorburgen

Bedburg-hau-Moyland Die Pläne für die Sanierung der beiden Vorburgen von Museum Schloss Moyland liegen vor. Mit einem Ende der Arbeiten wird im Jahr 2022 gerechnet.

Die ersten beiden Schritte für die Sanierung der Kunst-Depots unter den Vorburgen von Museum Schloss Moyland sind gemacht, die nächsten Schritte stehen an. Nachdem die Planungen dafür jetzt vorliegen, bereitet man in Schloss Moyland nun die entsprechenden Anträge vor.

Für die Reinigung der Werke waren 35 Liter Ethanol, zwölf große Watterollen, 13 Mitarbeiter von Art Salvage und mehr als 1100 ATP-Tests nötig, um die größte Reinigungsaktion in Moylands Geschichte abzuschließen. ATP-Tests, die die Salvage-Mitarbeiter durchführten, weisen Moleküle nach, die Organismen auf der Oberfläche zurücklassen. Je mehr Moleküle da sind, desto schmutziger das Werk. Wenn man vorher und nachher testet, kann man sehen, ob die Reinigung erfolgreich war. „Aus den Messungen wurde schnell klar, dass das Staubsaugen in vielen Fällen nicht ausreichte“, schreibt Salvage-Restauratorin Iryn Bijker in den Moyländer Schriften 34. Brauner oder gelber Schimmel konnte mit einem Sauger nicht entfernt werden - man rückte ihm, so Bijker, mit einem Gemisch auf Alkohol- und Wasserbasis zu Leibe.