Als Dauerleihgabe Mittelalter-Ausstellung in Kleve – zwei Baegert-Bilder bleiben im Kurhaus

Es soll zusammen bleiben, was zusammen gehört: Die drei Tafeln aus einem großen Altar des Malers Jan Baegert (1465 bis 1535) bleiben als Ganzes im Museum Kurhaus Kleve. Das ist das Ergebnis der großen Baegert-Ausstellung im Kurhaus, die jetzt zu Ende gegangen ist. Dabei hatte Kuratorin Valentina Vlasic die an Sisyphos gemahnende Arbeit auf sich genommen, überall in der Welt nachzuforschen, wo die einzelnen Teile des in Stücke zerschnittenen Altars denn zu finden sind. Und ob man sie – zumindest bruchstückhaft – in der Ausstellung zusammenführen kann. Das gelang in Teilen. Und es gelang sogar, weitere Teile während der Ausstellung ausfindig zu machen. Jetzt folgte die logische Einsicht der Leihgeber: Man soll die im 19. Jahrhundert auseinadergeschnittenen Teile des Altars zusammen lassen. Und so kann Kleve bald stolz eine Dreiheit präsentieren, die zur Einheit wird: „Der Reiterzug aus Jerusalem“ aus dem Museum für Kunst und Kulturgeschichte Dortmund, die Kreuztragung Christi mit der heiligen Veronika und die Würfelteilung aus dem Badischen Landesmuseum Karlsruhe und schließlich die Maria mit Johannes aus dem Klever Museum werden wieder zum Bild.