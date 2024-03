Matthäuspassion in Kleve Ein würdiger musikalischer Abschied

Die kurze Stille nach dem letzten Takt der Passion machte deutlich, was wohl alle in der voll besetzten St. Willibrord-Kirche in Kellen fühlten: Eine tiefe Ergriffenheit vor der Musik des großen Johann Sebastian Bach, aber auch tiefen Respekt vor der Leistung der ausführenden Musizierenden des Bach Collegium Rhenanum.