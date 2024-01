Neue Ausstellung im Museum Es zischt, pufft und dampft in Moyland

Es zischt und pufft und dampft, es brummt, sobald der Besucher den Raum betritt. Vier Kompressoren mit runden Bäuchen, in Reih und Glied hinter vier schwarze Kästen gestellt, verrichten stoisch ihre Arbeit. Dann schlagen rote Druckanzeiger aus und es schreibt und schreibt auf schwarzer Wand Buchstaben aus Wolken über die in Reih und Glied gestellten Kästen. Erst ist die dreidimensionale Wolkenschrift klar, doch bevor man sie ganz erfasst hat, verwischen die Buchstaben und fallen in sich zusammen. Von den vier Satzfetzen über den vier Kisten bleiben nur leichte Qualmkringel. Schließlich erscheinen die Sätze wieder und wieder und erzählen vom immerwährenden Kreislauf des Wassers, wie es vom Ozean zu den Wolken zum Regen zum Fluss zum Ozean und wieder zu den Wolken kommt.