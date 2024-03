Kurioses Konzert in Kleve Haydn, Mozart und Beethoven durch die KI geschickt

Wer eine Krise erlebt, versucht auf seine Art damit umzugehen. Die Musiker des ‚Kuss-Quartetts‘, bestehend aus Jana Kuss (Violine), Oliver Wille (Violine), William Coleman (Viola) und Mikayel Hakhnazaryan (Cello), haben sich die Frage gestellt: Wie gehen Komponisten mit Krisen um? Wie bewältigen sie etwa persönliche Lebenskrisen? Und wie zeigt sich diese Bewältigung in ihren Kompositionen? So entstand das Programm „Krise. Welche Krise?“, das die vier Musiker in der Klever Stadthalle zu Gehör brachten.