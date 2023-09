Kleve Kuriose „Hausputz“-Performance im Museum Kurhaus zu sehen

Im Museum Kurhaus Kleve realisiert sie zusammen mit Luisa Kömm, Carla Wyrsch, Lotta Loos und Paul Samrotzki das Werk „10 More Rounds“, das an folgenden Terminen zu sehen ist: Sonntag, 10. September, und Sonntag, 24. September, jeweils um 14 Uhr. Die Performance findet an fünf verschiedenen Standorten im Museum statt und dauert eine Stunde. Die Besucher sind eingeladen, bei einem Rundgang durch das Haus die Schauplätze zu entdecken. Die Performerinnen führen einfache körperliche Bewegungen aus wie Rennen, Drücken, Sitzen, die sie über die Dauer von 60 Minuten kontinuierlich wiederholen. „Die Zuschauerinnen wiederum agieren dabei nicht einfach nur als Betrachterinnen, sondern werden durch die verschiedenen Standorte selbst auch eine Form von Parkour absolvieren, der sie wiederholt zu den einzelnen Stationen führt“, so Figner.