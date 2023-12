Moyland, Goch und Kleve Das bieten die Museen an den Feiertagen

Die Bilder und Skulpturen, die Fotos und Einrichtungen, zu denen die Ausstellungen in Museum Schloss Moyland und im Kurhaus Kleve auch zur Weihnachtszeit einladen, sind einfach schön, sie können spaßig sein oder laden zum Mitmachen ein, sie wagen den Blick von der ganz anderen Seite auf den Stand der Dinge und reagieren auf das Hier und Jetzt. Und wer Besinnliches zum Fest sehen möchte, findet in den Sammlungen viele Bezüge zu Weihnachten und seiner Botschaft vom Frieden – von den Madonnen und Krippen aus dem Mittelalter in Kleve bis zur Friedensskulptur im Moyländer Park. Das bieten die Häuser, wenn sie am zweiten Weihnachtstag einladen: