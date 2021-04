Museen an Ostern : Kurhaus und Moyland öffnen für getestete Besucher

Im Museum Kurhaus ist das Projekt „a plotless horror movie“ zu erleben. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve/Moyland Auch für die Museen im Klever Land muss ein aktueller Corona-Schnelltest vorgelegt werden, wenn man in die Hallen der Kunst möchte.

(mgr) Auch wenn mancher Besucher es nicht so wahrhaben möchte: Auch für die Museen im Klever Land muss ein aktueller Corona-Schnelltest vorgelegt werden, wenn man in die Hallen der Kunst möchte. In Moyland kann man immerhin ohne einen Test in den Park. Dort sind die großen Werke von Robert Schad zu sehen. Beide Museen, Kleve und Moyland, öffnen auch Ostermontag:

Museum Kurhaus Kleve Das Klever Museum hat an allen Osterfeiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Weiterhin zu sehen ist die „sehr schöne Ausstellung“ (so Kurhaus-Direktor Harald Kunde) „Freischwimmer: Fotografie der Sammlung Viehof & des Museum Kurhaus Kleve“ sowie das Projekt „a plotless horror movie“, das man auch außerhalb der Öffnungszeiten „besichtigen“ kann: Es ist eine Ausstellung, die sich vor allem im eigenen Kopf abspielt, während man Hörspiele hört, die man am Eingang über einen QR-Code laden kann.

Beim Besuch des Museum Kurhaus Kleve gelten die landesweiten Corona-Schutzbestimmungen: Bitte anmelden (auch kurzfristig) per E-Mail oder Telefon an: info@museumkurhaus.de, 02821 75010 oder 02821 750 112. Es muss ein tagesaktueller negativer Antigentest zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus vorgelegt werden; im Museum Kurhaus Kleve ist das Tragen einer medizinischen Atemschutzmaske verpflichtend, auch müssen die Hände durch Gebrauch des Desinfektionsspenders am Eingang desinfiziert werden; in allen Bereichen des Museum Kurhaus Kleve gilt ein Mindestabstand zwischen Personen von mindestens 1,5 Meter.

Für eine mögliche Rückverfolgung bei einer auftretenden Infektion werden Namen, Adresse und Telefonnummer aller Besucher aufgenommen. Diese Daten werden sicher aufbewahrt und vier Wochen nach dem Besuch des Museums vernichtet, verspricht Kunde.