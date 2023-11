Kunstverein gibt auf Letzte Ausstellung im Klever Projektraum 25

15 Jahre lang haben die Künstler Dirk Knickhoff, Ulrike Scholder und Elisabeth Schink spannende Projekte in ihren Räumen an der Bahnhofstraße präsentiert. Es gab internationale Kunst, Kunst, die eigens für die Räume installiert wurde, Malerei, Performances. Eine ebenso interessante wie lebendige Szene entwickelte sich dort. Mit Ausstellungsräumen, die im Grunde 24 Stunden an sieben Tagen geöffnet waren: Die komplett über die Stirnwände reichenden Schaufenster ließen rund um die Uhr den Blick in die beiden großen Ausstellungsräume zu. Jetzt aber ist Schluss mit Kunst an der Bahnhofstraße – der Projektraum Bahnhof25 schließt Ende des Jahres.