VIR3 aus Pfalzdorf Neue Kunstkalender vom Niederrhein mit tollen Motiven

Kreis Kleve · Sieben Künstler haben die vier Kalender gestaltet, die in der kleinen Kunstdruckerei von VIR3 in Pfalzdorf gedruckt und in Passepartouts gesetzt wurden. Welche Motive es in diesem Jahr zu entdecken gibt.

06.12.2022, 05:45 Uhr

Passend zum Fest fertig geworden: Vier kleine Kalender von vir3: Maren Rombold, Janna Nielen, Andreas Reimer, Anno Ixfeld, Stefan Viellengs (von links). Foto: Markus van Offern (mvo)