Klaviersommer : Den Musikhunger stillen

Vom 21. Juli bis 1. August gibt es in neun Städten im Kreis Kleve Konzerte. Foto: dpa/Sina Schuldt

Es ist das erste Jahr seit 1989, in dem es keinen Klevischen Klaviersommer geben kann. Umso mehr freut sich Boguslaw Strobel, der auch künstlerischer Leiter des Musiksommer Campus Cleve ist, in dem Corona-Jahr zu einer angepassten Variante des Internationalen Studentenmusikfestivals (eigentlich ein Teil des Campus) einladen zu können: Neun internationale Jungkünstler werden vom 21. Juli bis 1. August in neun Städten im Kreis Kleve und grenznah auftreten.