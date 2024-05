Mehr als 100 Events an 30 Orten So werden die Kreis Klever Kultourtage an Pfingsten

„Wir verstehen die Freude am Tragen und Reparieren von Kleidung als einen revolutionären Akt“, sagt Maria Vogt. Ihre Kleider seien inspiriert von widersprüchlicher Kunst, von Subkulturen, von Menschen, Farben, lustigen Objekten, Musik, Flohmärkten, so die Künstlerin, die einen Abschluss in Modedesign an der Arnheimer Hochschule hat, wo sie ihre Models in faszinierend schräg-schicken Klamotten über den Laufsteg schickte. Strickwaren, Drucke und Styling haben es ihr angetan, Dinge, die sich auf der Grenze zwischen Müll und Wert bewegen, schreibt sie. Zusammen mit ihrer Schwester Rosa bietet sie einen jeweils fünfstündigen Workshop an, in dem man lernt, Kleidung als ein revolutionärer Akt zu verstehen und einen neuen Look zu gestalten, die Lebensdauer der Lieblingsstücke zu verlängern. Den Kurs gibt’s zu Pfingsten, Samstag, 18., und Sonntag, 19. Mai jeweils von 12 bis 17 Uhr.