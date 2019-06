Neue CD erschienen : Brandt Brauer Frick: neues Album

Kreis Kleve In Haldern: Berliner Trio erzeugt mit klassischen Instrumenten clubtaugliche Beats.

Im Jahr 2008 begann die Zusammenarbeit zwischen Daniel Brandt, Jan Brauer und Paul Frick, damals Mitte bis Ende zwanzig Jahre alt. Die drei Musiker kombinierten Elemente der klassischen und zeitgenössischen Musik – Instrumentarium, komplexe Rhythmen, Klangexperimente – mit den tanzbaren Beats der Clubszene. Daraus entwickelten sie ein aufregendes neues Genre, eine Art analogen Techno, vielschichtig genug, um „Klassiknerds“ zu begeistern, und groovig genug, um einen Club wie das Berliner Berghain zum Vibrieren zu bringen. Für Live-Auftritte holten sich die drei (die selbst für Klavier, Moog-Synthesizer und verschiedenstes Schlagwerk zuständig sind) Verstärkung durch Instrumentalisten an Geige, Cello, Posaune, Tuba, Harfe und Percussion und erweiterten sich so zum zehnköpfigen Brandt Brauer Frick Ensemble.

Nach Ausflügen in unterschiedliche Genres und der Zusammenarbeit mit diversen Gästen (zuletzt auf dem Album „Joy“ mit dem kanadischen Sänger Beaver Sheppard) haben sich Brandt Brauer Frick mit „Echo“ nun erneut weiterentwickelt. Den gnadenlosen Beat, der in vielen älteren Stücken sofort ins Blut ging, spürt man hier weniger häufig – lediglich „Decades“, „Masse“ und „Fuel“ sind die drei großartigen, bezwingenden Tanzhymnen auf dieser CD. (Im Video zu „Masse“, gedreht in einem stillgelegten Atomkraftwerk, kann man den einzelnen Musikern eindrucksvoll bei der Arbeit zusehen.) Insgesamt dominiert die raumgreifende Klangfülle, der Hörer kann sich staunend in musikalischen Landschaften verlieren und ausgefeilte Details bewundern.