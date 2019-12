Prof. Thomas Quartier aus Schottheide : Die Lebenslieder des Benediktiners

Kranenburg Der aus Schottheide stammende Benediktinermönch und Theologie-Professor Thomas Quartier hat ein Buch über seine Lieder geschrieben, die als Mönch und die als Jugendlicher. Es ist ein „Gespräch“ über Gott und die Musik.

Die Mundharmonika sollte ihn einholen. Der Blues, der Folk, wie Bob Dylan die Gitarre dazu, die treibenden Texte. Thomas Quartier bekam eine Spielzeugharmonika von seiner Großmutter. Und machte später den Dylan: „Die Mundharmonika wurde für mich zum Melodieträger meiner musikalischen Pubertät. Ich spielte sie auf einem Ständer um meinen Nacken, dazu Westerngitarre. Dazwischen sang ich alle möglichen Lieder: Protestsongs, Arbeiterlieder, Volkslieder“, sagt Quartier. Später sollte die Mundharmonika Staub ansetzen, weggelegt werden: Der Schottheider entschied sich für ein Leben als Mönch, wurde Benediktiner, Gelehrter, ist Professor an den Universitäten Leuven und der Radboud in Nimwegen.

Doch dann war sie wieder da, die Mundharmonika. Ein Freund schenkte ihm eine nach einem Konzert-Besuch. „Sie gehört zu deiner Identität, hat er gesagt“, erinnert sich Quartier an den Tag, als die Harmonika wieder in sein Leben trat und er das selbst auferlegte Embargo aufgab. Und sich die Frage stellte: Kann er das als Mönch, wieder die Harmonika spielen, sich an die Songs seiner Kindheit erinnern. Also setzt er sich mit dieser Musik auseinander und lädt alle zu einem persönlichen wie intensiven und gar nicht langweiligen Gespräch über Musik ein. Und wie diese Musik zum Christsein steht. Zusammengefasst hat er das in einem Buch. „Lebenslieder. Ein Soundtrack für Klosterspiritualität“ heißt das Werk und ist im Kösel-Verlag erschienen. (ISBN 978-3-466-37253-9. 20 Euro)