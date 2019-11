Paul Schwer bei Ebbers : Wenn Farbe durch die Luft fliegt

Eine schwebende Farb-Skulptur der Installationskünstlers Paul Schwer in der Kranenburger Galerie von Sharon und Klaus Ebbers. Foto: Matthias Grass

Kranenburg Der Maler Paul Schwer bringt die Farbe in den Raum: Auf Plexiglas-Paneelen, als verzerrte Flugknäuel oder als verknautschte Skulpturen. Die Eröffnung ist am Sonntag, 24. November, 15 Uhr.

Es ist ein dynamisch verzerrtes, knallbuntes Etwas, das da oben unter der Decke im Ausstellungsraum der Galerie Ebbers am Siep 7 in Kranenburg schwebt. Pink leuchtet es hier, dort sticht ein Orange hervor und fasert in einem dünnen Farbfaden aus, Grün ist dabei. Das Gebilde ist löchrig, verbeult. Als habe jemand den Inhalt eines Topfs von Farbe in die Höhe „geschüttet“ und dann im Flug „eingefroren“.

Paul Schwer hat die Farbe dort oben im Raum platziert: Der 68-Jährige Künstler druckt Farbflächen auf Plexiglasscheiben, darin auch Bilder von Fotos, die er auf seinen Reisen gemacht hat und die man dort bei genauem Hinsehen gerastert in den Farbflächen erkennt. Manchmal sind die Fotos auch deutlich zu sehen sind, wie zwei US-Autos. Die Fotos - das sind manchmal auch Bilder von Häuser und Menschen – stehen dann wie ein Stück Realität in den Farbflächen, die aufs Plexiglas gedruckt oder gemalt sind. Auf den Scheiben liegen mehrere Farbschichten übereinander, die gedruckt oder mit dem Pinsel darauf gesetzt sind, die matt sind oder glänzend.

Der Galerist Klaus Ebbers vor einem der Bilder von Paul Schwer. Foto: Matthias Grass

Info Auflage auf Papier zur Ausstellung erschienen Edition Zur Ausstellung ist eine Auflage von Arbeiten auf Papier erschienen. Dabei ist jedes der acht teils quer-, teils hochformtigen Blätter ein Unikat, das gespritzt, bedruckt und gemalt ist. Eröffnung „mur“ wird am Sonntag, 24. November, 15 Uhr eröffnet. Die Ausstellung ist durchs Schaufenster oder nach Absprache zu sehen Tel: 02826 802521.

Die meisten der Plexiglasscheiben werden dann in einem Ofen für Einbrennlackierung – den Schwer oft in Kranenburg anmietet – erhitzt und verformt. Dann kommt Schwer mit mehreren Assistenten nach Kranenburg. Denn wenn die Scheiben aus PET aus dem Ofen kommen, muss es schnell gehen: die verknäuelten Farbflächen können nur in die gewünschte Form gebracht werden, solange sie heiß sind – und sie kühlen schnell ab. Sehr schnell. So entstehen diese Skulpturen aus leuchtenden und matten Farbelementen, wie sie unter der Decke hängen oder auf dem Boden der Galerie stehen.

Eine der Bodenskulpturen in der Galerie. Foto: Matthias Grass

„mur“ heißt die Ausstellung mit über 20 neuen Arbeiten von Paul Schwer, die in der Galerie von Sharon und Klaus Ebbers am Samstag, 24. November, von 15 bis 18 Uhr eröffnet wird. Die Ausstellung zeigt Skulpturen und Bilder sowie einige Arbeiten auf Papier und eine neue Farbinstallation aus Gläsern.

Klaus Ebbers vergleicht die Arbeit Schwers mit einem Freejazzer, der sich zum Solo aufschwingt und vom Drummer im Takt gehalten wird. „Der Drummer, das ist für Paul die Malerei“, sagt der Galerist. Also die Farbe, die für ihn, Ebbers, im Vordergrund steht, nicht die Skulptur. Deshalb sieht er den Installationskünstler vor allem als Maler. Als Maler, den Ebbers schon ein gefühlte Ewigkeit kennt, dessen Werke er schon sammelte, als er mit der Galerie noch nicht begonnen hatte. „Ein ganz alter Freund“, sagt Ebbers. Und für seinen ganz alten Freund hat Schwer eine ganz neue Farbinstallation geschaffen: Inmitten der Ausstellung schräg unter dem fliegenden Farb-Etwas stehen zwei Tischvitrinen. In einer die Arbeiten auf Papier mit grafischen Mustern, die andere ist leer. Darauf kommen Gläser zu stehen, erklärt Ebbers, die zu unterschiedlichen Teilen mit farbiger Flüssigkeit gefüllt sind. Die Farbe soll sich in der Glasfläche der Vitrine spiegeln wie auch auf den weißen Flächen unterhalb der Glasscheiben.

Bleiben die Bilder: „Manche der PET-Flächen sind als Bilder gedacht – andere sie eigentlich zu schade für den Ofen“, sagt Ebbers. Denn die Farbmalerei Schwers funktioniert auch in der Fläche: Als farbige Rechtecke auf durchsichtigen PET die matt sind oder glänzen und die auf den Wänden Schatten werfen. Der in Düsseldorf lebende und arbeitende Künstler gibt vor, dass die Bilder einen Abstand von mindestens 1,5 Zentimeter von der Wand haben müssen: Damit sie Schatten werfen auf die Fläche darunter und das Bild plastisch wird und die Farbe schwebt.