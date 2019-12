Museum Kurhaus: Das perfekte Liebespärchen : In Liebe vereint – ganz und gar

Susanne Figner, Museum Kurhaus Kleve, vor den Zeichnungen von Andreas Schmitten. Foto: Matthias Grass

Kleve Das Liebespaar von Andreas Schmitten ist jetzt in der neuen Einrichtung des Museums Kurhaus Kleve zu sehen: Drei Zeichnungen, die wie ein Triptichon ziemlich brutal von der totalen Vereinigung von Mann und Frau erzählen.

Andreas Schmitten kommentiert in einer wie selbstverständlichen Brutalität hintersinnig den Zeitgeist, erzählt von der Optimierung des menschlichen Körpers durch Chirurgie und Technik, zieht zugleich an, wie er abstößt mit seinen Bildern, auf denen sich zufrieden wirkende schöne Menschen verstümmeln oder verstümmeln lassen, nur um besser im technischen Alltag der scheinbar so schönen neuen Welt zurechtzukommen. Mit Blick auf Chips, die sich Menschen schon unter die Haut setzen lassen, um besser bargeldlos bezahlen zu können oder identifizierbar zu sein, gar nicht so abwegig. Letztlich ist es eine drastische Infrage-Stellung des Drangs nach der absoluten Optimierung des Selbst. Schmitten gehört zu den vielversprechenden Bildhauern in NRW, sagt Kleves Museumsdirektor Prof. Harald Kunde. das Kurhaus feierte den jungen Künstler in einer großen Einzelausstellung, in die eine monumentale weiße, für Klever an einen Schwan erinnernde Skulptur von draußen ins Haus lockte.

Als Ankauf blieb nach der Ausstellung die „Trias der Zeichnungen“ (so Kunde) eines Liebespärchen, das die totale Vereinigung in der geistigen Einheit sucht. Dafür lassen sich ein junger Mann und eine junge Frau mit einer Japan-Säge die Schädeldecke aufschneiden und entfernen - ein auf blauem Grund schwarz gezeichnete Darstellung der jeweiligen Partner. Das dritte Blatt zeigt schließlich die Vereinigung: Mann und Frau sind fest am Kopf verschraubt. „Vielleicht“, so sagt Susanne Figner vom Museum Kurhaus bissig, „fehlt noch eine letzte Drehung, um es ganz perfekt zu machen.“ Jedenfalls seien die Beobachtungen Schmittens als Zeichner stets „messerscharf“ . . .

Info Museum Kurhaus am 2. Weihnachsttag offen Feiertag Das Museum Kurhaus hat am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, 11 bis 17 Uhr, geöffnet. Zu sehen sind die neu hinzu gewonnenen Figuren aus dem späten Mittelalter, die Blalock- und die Maibier-Ausstellungen sowie in der ständigen Präsentation die Neuwerbung der Schmitten-Zeichnungen Anderas Schmitten Der Bildhauer gelte, so das Museum, als wegweisender junger deutscher Konzeptkünstler und Bildhauer sowie regelrechter „Senkrechtstarter“, der von Künstlerkollegen und Galeristen hoch gehandelt werde. Von 2001 bis 2005 studierte er Philosophie und Kunstgeschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, von 2005 bis 2012 Bildhauerei an der Kunstakademie Düsseldorf.

Messerscharf für die nötigen chirurgischen Eingriffe. „Die Frau trägt den Mann“, sagt Kunde mit Blick auf die drei Blätter. Beide schauen geistig einander in sich hinein, sind auf immer tief verschränkt, fest verschraubt. Ansehen können sie sich so eigentlich nicht mehr, auch wenn sie ab jetzt schicksalhaft verbunden sind wie siamesische Zwillinge. Einen eigenen Weg kann keiner mehr gehen. Allenfalls, dass auch der Mann die Frau tragen wird.