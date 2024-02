WDR-Kammerkonzert in der Stadthalle Eine musikalische Krisenbewältigung

Die alten Meister bleiben Götter, denn Mozart sei nie in der Zeit stehen geblieben, doch gehört zum Repertoire auch das, was jetzt für ihre Königsgattung geschrieben wird. So antworten drei Auftragswerke von Francesco Ciurlo, Birke Bertelsmeier und Óscar Escudero auf Krisen der Gegenwart. Dieses Kammerkonzert zeigt, welche Kraft und Relevanz, aber auch tröstende Wirkung Musik entfalten kann. Ein Fazit ist für Oliver Wille, den zweiten Geiger, „wie sehr wir die Kunst für unser Leben brauchen, als Spiegel der Gesellschaft, als unermüdliche Kraft, für Visionen der Zukunft – immer!“