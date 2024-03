Kulturvereine in Kleve „Ohne uns wäre die Schwanenburg dunkel“

Wenn abends die Schwanenburg über der Stadt leuchtet und Kleve den Klang einer romantisch-mittelalterlichen Stadt verleiht, dann ist dafür ein Kulturverein zuständig – nicht die Stadt Kleve und nicht der Eigentümer der Burg, das Land NRW. „Ohne uns wäre die Burg dunkel“, sagt Rainer Hoymann nicht ohne berechtigten Stolz. Und der Vorsitzende des „Klevischen“ lässt auch durchblicken: „Ohne unsere Vorgänger wäre die Burg Kriegsruine“. Dr. Will habe nach Kriegsende mit dem Verein und vielen, vielen Spenden aus der Bevölkerung die Burg wieder aufgebaut. Der „Klevische Verein für Kultur und Geschichte/Freunde der Schwanenburg“ (kurz: Der Klevische) hat die Zeitläufte überdauert. Er kümmert sich um das, was man Heimat nennt, um die Kultur und die reiche Geschichte der Stadt, um den Schwanenturm. Hoymann ließ durchblicken, dass der seit vier Jahren wegen Brandschutzmängeln geschlossene Turm in Kürze wieder öffnen könne.