Neues Buch von Jean-Pierre Wils Warum wir Trost brauchen

Trauer und Trost gehören eng zusammen: Denn es sind letztlich die unumkehrlichen Ereignisse, die nach Trost verlangen. Der Tod eines Angehörigen, eines Freundes. Das Schicksal, das den eingeschlagenen und für gut befundenen Lebensweg durchkreuzt und zunichte macht, eine Trennung vom Partner, zu dem es kein Zurück mehr gibt. Ein Krieg, der alles zerstört. Dabei war es für das kleine Kind noch das aufgeschlagene Knie: Es weint aus Schmerz, aber vor allem, weil es getröstet werden möchte. Was in der Regel auch schnell gelingt. Das ist aber bei den anderen Fällen, die den Erwachsenen und Ereignisse betreffen, die nicht zu heilen sind, nicht so. Auch nicht in der Gegenwart, in der scheinbar alles zu heilen ist. Ist es aber nicht – es bliebt nur der Trost. Doch was ist Trost, wann braucht der Mensch Trost und wer kann ihn spenden?