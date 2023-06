Ausstellung in Kleve Rexing zeigt Werke von Pierre Theunissen

Die Arbeiten von Pierre Theunissen sind nicht gefällig. Oft wirken sie sperrig, sind aus Materialien, die ihren eigenen Willen haben, sich als Bild von der Wand wegbiegen. Es sind Eisenteile, die rosten, verbogene Maschinenteile, die er mit dem Vorschlaghammer bearbeitet hatte, bevor sie zur Skulptur werden oder in einer genialen Mischung aus Rost, Material und Farbe zum Gemälde. Es sind Werke die anecken wollen, aber auch weich sein können, wenn das Material Palmenholz ist, die auch frische Farben haben können. Die bei aller Sperrigkeit auch in einem Wohnumfeld funktionieren, wie Susanne Rexing jetzt in ihrer Ausstellung bis Ende Juni zeigt.