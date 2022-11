Diskussion zum Jubiläum : Spannender Rückblick auf die Geschichte des Museums Kurhaus

Kleve Guido de Werd und Harald Kunde diskutierten im „Resonanzraum Kunst“ über das Silberjubiläum des Museums im Kurhaus. Es wurde ein interessanter Rückblick auf die Geschichte des Museums.

Dunkelblau gab der wandfüllende Pestwurz des Schweizer Künstlers Franz Gertsch den Hintergrund zur Begegnung zwischen Direktor und Direktor im Klever Museum Kurhaus: Auf der einen Seite Guido de Werd, der 1972 ans damalige Klever Museum Haus Koekkoek kam, Chef der Klever Kunst wurde und schließlich den Bau des Museums Kurhaus nach Plänen von Walter Nikkels in Architektengemeinschaft mit Heinz Wrede verantwortete. Auf der anderen Seite sein Nachfolger Harald Kunde, der 2012 kam, als die Nikkels-Erweiterung um das Friedrich-Wilhelm-Bad, dieses Mal in Architektengemeinschaft mit Ingrid van Hüllen, gerade fertig geworden war und de Werd in Ruhestand ging. Sparkassen-Vorstandsmitglied Wilfried Röth als Vorsitzender des Freundeskreises der Klever Museen, und RP-Redakteur Matthias Grass als Mitglied des Freundeskreises moderierten den Abend im Rahmen des Kurhaus-Jubiläums, das in diesem Jahr vor 25 Jahren 1997 mit einem Paukenschlag eröffnet wurde. Es waren übrigens die Bilder von Franz Gertsch, die die beiden Kunsthistoriker erstmals im Rahmen einer Ausstellungsvorbereitung in Kleve udn Aachen zusammenführten, wie sich Harald Kunde erinnerte.