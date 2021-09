Konzert in Kleve : Sommerparty in der Villa Vivaldi

Kleve Elisabeth Champollion begeisterte mit dem Ensemble Volcania in der Stadthalle Kleve. Es war ein Sommerfest, wie man es sich wünscht:

Die Musik Scheibes erwies sich als Herzöffner: Nicht durch Reibung oder Plakativ-Zeitgenössisches, sondern durch freudige Spannung in feinen Bögen spritzig-sprudelnder Erwartung, die gänzlich erfüllte, was ein Besuch in der Villa Vivaldi versprach, immer mit würdigendem Bezug zum historischen Vorbild. Geniales Beiwerk: der wahrlich „glitzernde“ Auftritt Champollions, die ihre Soloparts reich in der Modulation des Tons und der Farbe meisterte. Das Programm musste wegen eines Notfalls umgestellt werden, denn die Harfenistin konnte nicht kommen – sie wurde grandios von Fernando Olivas an der Theorbe vertreten. Einzig das Werk des Komponisten Moritz Eggert musste deshalb gestrichen werden, das allerdings durch das sehr schöne „La folia“ von Vivaldi ersetzt wurde. Auch dem abschließenden Konzert RV 443 widmeten sich Ensemble und Solisten mit viel Verve. Das Konzert begeisterte mit Präzision, die sich im Höreindruck nie als Schwere niederschlug, und allen gelang die für die Gesamtwirkung in der „Villa Vivaldi“ so wichtigen tänzerische Artikulation, belohnt von minutenlangem Applaus.