Tichelpark Cinemas Pachtvertrag für Klever Kino wird neu verhandelt

Mit zehn Oscar-Nominierungen und sechs Auszeichnungen war der Film „Dune“ allein in Deutschland mehrere Wochen lang an der Spitze der Kinocharts – und damit einer der wichtigen Film-Hits 2022. Eigentlich sollte 2023 der zweite Teil der Geschichte vom Wüstenplaneten Dune, die bereits in den Achtizerjahren von David Lynch verfilmte Romanreihe von Frank Herbert, wieder die Kinosessel in den Sälen füllen – doch der Start musste verschoben werden: Jetzt macht der Film Ende Februar auch in Kleve den Auftakt im Kino-Jahr 2024.