Auftritt von NeoBarock So starten die Klever Reihenkonzerte ins neue Jahr

Kleve · Am 24. Januar starten die Klever Reihenkonzerte in der Stadthalle ins neue Jahr. Den Auftakt macht das Kölner Ensemble NeoBarock. Was es dann zu erleben gibt.

13.01.2023, 18:18 Uhr

NeoBarock mit den Geigerinnen Maren Ries und Wen-Chun Lin, Ariane Spiegel am Barockcello, Stanislav Gres am Cembalo und Jan de Winne mit Traversflöte. Foto: Stanislav Gres