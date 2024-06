„Hundswetter“ Das ist das neue Stück im Klever XOX-Theater

Unter welchen Bedingungen zeigt ein Mensch, wie er wirklich ist? Wann schwindet eine mühsam aufrecht erhaltene Fassade? Denkbar ist dies, wenn ganz verschiedene Menschen plötzlich gemeinsam ausharren müssen für eine gewisse Zeit in einem bestimmten Raum. Das Theaterstück „Hundswetter“ (Originaltitel „Un temps de chien“) der französischen Autorin Brigitte Buc inszeniert eine solche Ausnahmesituation. Das Schauspiel-Ensemble des Klever XOX-Theaters hat es erarbeitet unter der Regie von Beate Reinemuth. Premiere ist am 28. Juni um 20 Uhr auf der Bühne im obersten Stockwerk des ehemaligen Fabrik-Gebäudes an der Briener Straße 6-12.