Kleve/Nimwegen : Mifgash erinnert an das Leben einer Überlebenden

Die Ausstellung mit Plakaten zu Roosje Glaser im Mifgash-Treff Foto: Gesamtschule am Forstgarten

Kleve/Nimwegen Eine Projektgruppe der Gesamtschule am Forstgarten konzipiert eine Ausstellung zu Roosje Glaser im Mifgash-Treff. Die Schüler haben Plakate zum Leben der KZ-Überlebenden geschaffen.

Das Bild zeigt eine herzhaft lachende junge Frau im Sand. Sie sitz dort, hält eine Kamera in ihren Händen, sie trägt eine weiße Bluse und dicke Strickstrümpfe in den Sandalen zu den nackten Beinen. Ein schönes Bild. Es ist ein Plakat: Neben dem Foto zieren Sternchen und Noten das Bild. Doch spätestens mit dem Titel verliert das Ganze seine Unbeschwertheit: „Tanzen mit dem Feind“ steht da. Es war eine Ausstellung in Vught 2017. Auf dem Foto sitzt die niederländische Tanzlehrerin Roosje Glaser im Sand. Die Ausstellung stellte sie vor: Die Jüdin, die später eine bekannte Tänzerin und Tanzlehrerin werden sollte, die von ihren Landsleuten verraten wurde und ins KZ kam. Um zu überleben, bandelte sie mit den Feind an. Und wurde: „Die Tänzerin von Auschwitz: Die Geschichte einer unbeugsamen Frau“, wie ihr Neffe Paul Glaser später die von ihm verfasste Biographie über Rose „Roosje“ Glaser überschreiben sollte.

Es ist eine Geschichte, die in Kleve begann, in die Niederlande führt und dann in Schweden endet, wo Roosje Glaser nach dem Krieg eine neue Heimat findet. Als Überlebende.

Im Café Bollinger soll sie als kleines Mädchen den Erwachsenen das Tanzen abgeguckt haben. Das recherchierte unter anderem eine Projektgruppe der Gesamtschule am Forstgarten. Die Schüler konzipierten auf der Grundlage ihrer Biographie eine Ausstellung: Acht Plakate, die bis Anfang September im Mifgashtreff an der Kavariner Straße zu sehen sind, berichten über das Leben von Roosje Glaser. Am Freitag, 26. August, um 15.30 Uhr lädt der Verein zu einem Erzählcafé in den Mitgash- Treff, Kavarinerstr. 44 ein.

Die Macher der Ausstellung schildern, was sie am Leben dieser mutigen Frau fasziniert hat, und berichten vom Treffen mit ihrem Neffen und Buchautor Paul Glaser. Während der Ausstellung liegen im Mifgash-Treff während der Öffnungszeiten wochentags von 11 bis 18 Uhr auch Leseexemplare des Buches in niederländischer und deutscher Sprache bereit. Die Ausstellung ist in den Fenstern platziert und auch außerhalb der Öffnungszeiten zu sehen.

(mgr)