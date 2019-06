Theater im Fluss : Wilder-Stück feiert Premiere

Kleve „Wir sind noch einmal davongekommen“ – mit Überraschungen.

(RP) Am Freitag, 14. Juni, 20 Uhr feiert das Schauspiel „Wir sind noch einmal davongekommen“ Premiere bei Theater im Fluss. Innerhalb einer Woche finden die weiteren Aufführungen der Gruppe „Theaterlabor“ statt. Am 15., 19. und 20. Juni, jeweils um 20 Uhr, ist das Stück in der Ackerstraße 50 – 56 auf dem Panniergelände zu sehen.