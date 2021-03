Kleve : Pierre Theunissen gestorben

Der Künstler aus Kleve schnitzte in Palmholz und schuf monumentale Eisenskulpturen. Seine Werke sind in Museen wie Moyland, Kleve und Cannes.

KLEVE Pierre Theunissen ist tot – er starb fast 90-jährig in seiner Heimat in Südfrankreich. Pierre Theunissen lebt – in seinen in Holz geschnitzten wunderbaren Skulpturen, in seinen stählernen Monumenten, in seinen Werken in Kirchen oder in Privatbesitz, in Museen wie in Moyland und Kleve und Cannes. Und in den Geschichten, die der grandiose und gestenreiche Erzähler im Klever Heimatkalender veröffentlichte, die von der Zeit nach dem Krieg erzählten, von der Emanzipation aus dieser engen Welt, vom Weg aus der Provinz in die Metropole und schließlich in die Fremde, die zur Heimat wurde. Sie erzählen von einem Mann, der sich abarbeitete an harten Materialen wie Palmholz, aus dem er wundersam weiche Figuren schnitt, oder wie dem störrischen Stahl, der von ihm ausgeschnitten und aufgefaltet sich zu bewegen schien.