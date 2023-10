Konzert in Kleve Pianist Herbert Schuch wurde zum Retter in der Not

Ganz anders und dabei so mitreißend: Das Eröffnungskonzert der neuen Saison der Reihenkonzerte der Stadt Kleve konnte leider nicht, wie geplant, der Pianist Fabian Müller spielen, der kurzfristig erkrankte, sondern ganz spontan sprang Herbert Schuch am Flügel ein. Großes Lob an die Konzerte-Organisatorin Sigrun Hintzen, die diesen „Worst Case“ zum Besten wandte. Aus Brahms und Beethoven wurden so Schubert und Janáček mit einer Prise Mozart – eine Klangvorstellung, die das Publikum begeisterte.