Städtebau in Kleve : Offene Klever vergeben erste „Zitrone“

Die Offenen Klever haben einem Neubau an der Arnulfstraße die angekündigte „Sauerste Zitrone“ verliehen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Offenen Klever haben jetzt erstmals die „Sauerste Zitrone“ für nicht gelungenen Städtebau vergeben. Der Preis soll Bauamt, Bauherrn und Architekten sensibilsieren. Die Stadt verteidigt die Genehmigung.

Mit großen Fenstern schauen die beiden Gründerjahrehäuser auf die Straße, die Fassaden sind aufwendig gestaltet, vor den Häusern an der Arnulfstraße stehen die für die neuen Klever Stadtviertel der Gründerzeit hinter und neben dem Stein-Gymnasium einst so typischen Gitter auf einem Mäuerchen, die die Vorgärten vom Straßenraum trennten wie an Franken-, Römer- und Brabranterstraße. Allzu oft mussten Gitter und Mäuerchen Parkplätzen weichen. Hier stehen sie noch. Die Häuser dahinter sind zweigeschossig mit Satteldach, die Giebel wie die Fassaden sorgfältig verziert.

Jetzt steht neben den beiden Denkmälern an der Arnulfstraße ein Neubau mit Wohnungen. Dessen Front mit vergleichsweise kleinen Fenstern wirkt eher verschlossen, vier statt zwei Stockwerke ist das Haus hoch, ein Staffelgeschoss ist durch eine Putzkante angedeutet, darauf noch ein Satteldach. Das Staffelgeschoss beginnt dort, wo bei den Nachbarhäusern die Traufe liegt, also das Dach anfängt.

Info Sauerste Zitrone der Offenen Klever Der Negativpreis Es soll auf Neubauten aufmerksam gemacht werden, die ihr Umfeld unangenehm herausstechen oder die ihr Umfeld belasten oder schädigen, so die Offenen Klever. Die Kriterien sind einsehbar: www.offene-klever.de

Dieser Bau bekommt jetzt von den Offenen Klever die „Sauerste Zitrone“ verliehen. Er wurde aus 16 Vorschlägen ausgewählt und schließlich von der Mitgliederversammlung beschlossen. „Das Gebäude mag sich zwar an den Dimensionen der nahen Ringstraße orientieren, ist aber im Vergleich zu seinen direkten Nachbarn entlang der Arnulfstraße um so Vieles größer, höher und breiter, dass es sich störend aus der Häuserzeile absetzt“, heißt es in der Begründung der politischen Vereinigung. Die großflächigen Proportionen erdrückten optisch die kleingegliederten historischen Häuser, so die Offenen Klever. Weil der neue Komplex bis direkt ans denkmalgeschützte Haus heran gebaut worden sei, sei dessen Giebelwand praktisch völlig verdeckt. Die Ornamente aus der Zeit um 1900 seien hinter dicken Lagen Mineralwolle verschwunden, heißt es weiter.

„Es ist dieser unsensible Umgang mit der Nachbarbebauung, den die Stadt hätte vermeiden müssen“, sagt Clemens Giesen von den Offenen Klevern. Man hoffe, dass man mit dieser „Auszeichnung“ vor allem den Fachbereich Planen und Bauen zu einem sensibleren Umgang mit dem Städtebau bringen könne. Die OK könne nicht verstehen, wie die Stadtverwaltung diesen Bau so haben begleiten können. Erschwerend komme für Bauherren hinzu, dass die Frage nach denkmalgeschützten Häusern in Kleve für Planer und Investoren oft völlig unklar sei. „Da gibt es eine nichtöffentliche Liste mit 500 denkmalwerten Häusern – und erst, wenn ein Bauvorhaben angefragt wird, startet ein Denkmalverfahren. Acht werden im Jahr unter Schutz gestellt. Das geht so nicht“, sagt Giesen. Er bemängelt, dass der zuständige Sachbearbeiter lediglich eine halbe Stelle für den Denkmalschutz habe und gleichzeitig für Baugenehmigungen im Oberstadtbereich zuständig sei. Man werde diesen Preis mindestens einmal jährlich vergeben, angesichts der „Bauwut“ in Kleve und weiterer unpassender Beispiele könne 2019 eine weitere Vergabe folgen.