Konzerte der Stadt Kleve : Neue Gutscheine für die Klever Kultur

Kleve Ein neues Gutschein-System für die klassischen Konzerte, die im Januar mit dem Auryn-Quartett starten. Die Scheine gelten auch fürs Theater.

Trotz Corona ins klassische Konzert? „Das ist derzeit kein Problem“, sagt Sigrun Hintzen, die die Konzerte der Stadt Kleve organisiert. Man sei bestens gerüstet und nehme Rücksicht auf das Publikum. „Wir haben Platz genug: Die Innenwände der Stadthalle sind hochgefahren und die Bestuhlung ist sehr locker gestellt, wir haben 2G und Maskenpflicht am Platz“, sagt die Musikwissenschaftlerin. Und wer noch mehr Vorsicht walten lassen möchte? „Der kann zu uns kommen, dann stellen wir den Stuhl so auf, dass genug Abstand zu den anderen Gästen gegeben ist“, sagt Hintzen. Das sei möglich, weil die Stadthalle in Kleve so multifunktional ist und auch bei offenem Parkett noch eine angemessene Akustik biete.