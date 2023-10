Sinfonisches Orchester So war das Klimakonzert in Kleve

Die Schönheit der Erde erkennen, gleichzeitig Ressourcen des Planeten gerechter verteilen – das war die Botschaft eines ungewöhnlichen Konzertabends in der Klever Stadthalle. Das im vergangenen Jahr neu gegründete Sinfonische Orchester Cleve präsentierte in seinem ersten Konzert „Musik im (Klima) Wandel“ nicht nur die Musik, sondern zeigte zu Titeln wie „Antarctica“ oder „Beauty oft he earth“ großformatige Landschaftsaufnahmen, Lichteffekte und Videosequenzen. Zwischen den Musikstücken trat der Geschichtenerzähler André Wülfing aus Dortmund auf und brachte nachdenkenswerte Texte zu Gehör.