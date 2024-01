Direktor steht Rede und Antwort Museum Kurhaus wirbt für Ausstellungen zusätzlich Millionen Euro ein

Für die Ausstellungen, die das Museum Kurhaus Kleve im Jahr 2024 organisieren wird, wurden vom Museumsteam fast eine halbe Million Euro Fördermittel zusätzlich zu den städtischen Mitteln eingeworben. Ohne diese zusätzlich von Ministerien, großen Stiftungen oder dem Freundeskreis der Klever Museen fließenden Mitteln wären Ausstellungen, wie sie das Museum zeigt, so nicht möglich. Der Jahresetat, der dem Museum für Ausstellungen zur Verfügung stehe, liege im Durchschnitt bei 135.000 Euro, erklärte Kleves Museumsdirektor Harald Kunde im Kulturausschuss auf Nachfrage. Verzichten kann das Haus darauf nicht, weil Fördermittel an eine Eigenbeteiligung gebunden sind. Die Gesamtkosten für das Museum, so eine hinzugefügte Tabelle von Kleves Kämmerer Klaus Keysers, belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro im Jahr. Kunde und Kurhaus-Kuratorin Valentina Vlasic haben die Mittel, die das Museum zusätzlich zu dem Ausstellungsetat einwirbt, in einer projektbezogenen Liste zusammengestellt, Ausstellung für Ausstellung mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre, in denen die eingeworbenen Mittel in Millionenhöhe liegen. Das nahm der Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung jetzt zur Kenntnis.