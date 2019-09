Museum Schloss Moyland : Der gestempelte Beuys

Beuys stempelte auch Bilder diverser Fotografen. Moyland zeigt dazu ein Konvolut von gestempelten Fotos, das bisher noch nicht zu sehen war. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau-Moyland Zweite Ausstellung im Museum Schloss Moyland: „Joseph Beuys – gestempelte Multiples, Drucksachen und Fotografien“. Die Ausstellung ist bis April 2020 im Schloss-Gebäude zu sehen. Sie zeigt auch noch nie präsentierte gestempelte Fotos.

Die Stempel sind selber Kunstwerke. Sagt Barbara Strieder, die kommissarische Leiterin von Museum Schloss Moyland. Und so werden die vier Original-Stempel von Joseph Beuys, die Moyland als Leihgaben aus dem Museum Kurhaus Kleve bekam, wie Kunstwerke präsentiert: fein gereiht unter Glas in einer hängenden Vitrine. Letztlich allerdings sind die Stempel selbst nur Mittel zum Zweck: Sie machen Kunst zur Massenware und zugleich Massenware zur Kunst, wenn sie Stempel und Signatur trägt. Damit unterläuft Beuys wie die Fluxus-Künstler die Macht des Kunstmarkts durch vergleichsweise preiswerte Multiples.

Die Stempel selbst, also die Gummierung und die Holzgriffe, sind zunächst einmal Werkzeuge. Die Gestaltung des eigentlichen Stempels ist sorgfältig, oftmals kleinteilig, manchmal auch mit groben Flächen, wenn sie beispielsweise einfach nur den Namen des Künstlers und ein Kreuz tragen. Der vielfach verwandte Stempel „Hauptstrom“ fasst im Grunde viel von dem zusammen, was Beuys ausmacht. Neben dem Wort „Hauptstrom“, der fließenden Energie, gibt es verschiedene, sorgfältig auf die Fünfmarkstück-große Fläche verteilte kleine typographische Zeichen. Zwei Doppelkeile, ein Pfeil, einen Doppelpunkt, ein Magnet- und ein Erdzeichen. Sie erzählen von den Energieströmen, die für Beuys so wichtig sind. Dazu trägt der Stempel auch jenes stumpfe Kreuz aus dicken Balken, das Beuys so oft als Braunkreuz auf seine Werke setzt.

Info Führungen zu den Ausstellungen Begleitprogramm Am Donnerstag, 3. Oktober, 14.30 bis 16 Uhr gibt’s im Rahmen des Türöffnertags mit der Maus eine Familienführung und Mitmachaktion. Führungen Jeden 1. und 3. Sonntag sowie am 26. Dezember, jeweils 15 Uhr. Drei Euro plus Museumseintritt.

Der Stempel steht im Mittelpunkt der zweiten Ausstellung zu Joseph Beuys, die am Samstag neben der großen „Hasengrab“-Präsentation im Museum Schloss Moyland eröffnet wurde. „Joseph Beuys – gestempelte Multiples, Drucksachen und Fotografien“ heißt es in einem der Flügel des Schlosses in einer aufgeräumten Ausstellung in der Beuys-Etage bis zum 19. April.

„Ende der 1960er Jahre begann Beuys, Drucksachen, Schriftstücke, Fotografien und Objekte, die ihm wichtig waren, in seine Kunst einzubeziehen, indem er sie stempelte“, sagt Alexander Grönert, Kurator der Ausstellung. Und fügt an, dass der Künstler zwar die meisten Stempel tatsächlich selbst entwarf, es allerdings einige Ausnahmen gibt. Der Hauptstrom-Stempel mit den vielen Symbolen ist der, den Beuys sehr oft verwendete. Weit verbreitet seien auch die Stempel für Beuys’ Projekt „7000 Eichen“; der eine rautenförmig mit teils abgerundeten Ecken und der Beschriftung „7000 Eichen Dokumenta 7 Kassel“, der andere mit einem stilisierten Baumsymbol. „Mit den 7000-Eichen-Stempeln versahen Beuys und seine Mitarbeiter Postkarten und Spendenaufrufe, die in hoher Auflage verschickt wurden“, so Grönert.

Stolz ist man in Moyland vor allem auf ein „einzigartiges Konvolut von gestempelten Fotografien aus einem größeren Bestand, der bisher noch nie präsentiert wurde“, sagen Grönert und Strieder. Die Moyländer vermuten, dass die Fotos alle von Beuys selbst gestempelt wurden.