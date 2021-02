Mittelalter in Köln : Mittelalter aus dem Klever Land begeistert Kritiker-Jury

Kleve/Köln Ausstellung mit den Mittelallterfiguren aus dem Klever Land „Arnt, der Bildschneider“ bekommt mehrere Nennungen als beste Ausstellung des Jahres

Gleich zwei Nennungen bekommt die Ausstellung „Arnt der Bildschneider – Meister der beseelten Skulptur“ im Kölner Schnütgen-Museum als beste Ausstellung des Jahres und landet damit auf Platz zwei hinter der „russische(n) Avatgarde – Original und Fälschung“ im Museum Ludwig, ebenfalls in Köln. Die unter anderem von Kleves ehemaligen Museumsdirektor Guido de Werd kuratierte Ausstellung über den Mann von Niederrhein, der die so lebendigen Figuren der Heiligen schnitt, war eben eine bemerkenswerte Schau. Bemerkenswert in der Inszenierung der mittelalterlichen Skulptur, die in der Präsentation Aug’-in-Aug’ mit dem Besucher ganz neue Perspektiven auf die mittelalterliche Werkstatt Arnts Ende des 15. Jahrhunderts eröffnete und über den Sommer sogar zu sehen war.