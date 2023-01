Hohe Auszeichnung Klever Kulturpreis für Guido de Werd?

Der erste Preisträger 1992 war de Werds Vorgänger Friedrich Gorißen. Es folgten der Musikwissenschaftler und Kompinist Walter Gieseler (1995) und der Fotograf Fritz Getlinger (1996) sowie der Musiker Boguslaw Jan Strobel (2012). Vier Mal wurde der Preis an Institutionen vergeben: 2003 an Cinque und XOX-Theater, 2007 an den Freundeskreis der Klever Museen, 2009 an die Singgemeinde und schließlich 2017 an das Theater im Fluss.