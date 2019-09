Besondere Konzerte Stadt Kleve : Gieselers Impressionen und Casals Vogel-Gesang

Kleve Zu seinem 100. Geburtstag gratuliert die Besondere Reihe der Klever Konzerte im Museum Kurhaus Walter Gieseler.

Eine ähnlich vielseitige Musikerpersönlichkeit ist Daniel Maurice Ziegler. Der in Kleve lebende Pianist und Komponist studierte in Amsterdam Jazz & Improvisation, konzertiert, arrangiert, arbeitet und hält Vorträge über Innovation und lehrt an der Hochschule Rhein-Waal. Den Auftrag, auf der Basis von Gieseler-Werken ein Konzert zu entwerfen, das Vergangenheit und Aktualität dieser Musik miteinander vereint, das Gieselers Musik respektvoll, aber auch risikofreuig in die Gegenwart spiegelt, nahm Daniel Ziegler (Klavier & electronics) gemeinsam mit seinem Duo-Partner Andreas Steffens (Saxophon & electronics) begeistert an. Die Klever Sopranistin und Cellistin Mirjam Hardenberg, die mit Walter Gieseler in zahlreichen Konzerten zusammengearbeitet hat und mit dessen damaliger Werkauswahl bestens vertraut ist, wurde hinzugeladen. Sie ergänzt das Duo um weitere Besetzungen, multiinstrumentale Klangfarben und authentische Erinnerungen. Zum Geburtstagsfest nun erklingt Gieselers Kammermusik in Original und Bearbeitungen, die sein Klangmaterial auf vielfältige Weise zu neuem Leben erwecken. Lieder werden reharmonisiert, zum Bläserquartett kommen Loops, Klavierimpressionen klingen im Dialog mit früheren Interpreten, Soundscapes nutzen Zufall und Stille. Neben „Dialogen“, „Epigrammen“, „Impressionen“, „Widmung“, „Short Story“ und den Liedern nach Gottfried Benn von Walter Gieseler stehen mit „Interview mit John Cage“, und „Is´ was, Doc?“ eigene Werken von Daniel Ziegler & Andreas Steffens sowie Suiten von John Cage, ein „Gruß“ des Gieseler-Weggefährten Luca Lombardi und der „Song of the Birds“ von Pablo Casals auf dem Programm. In der Konzertpause lädt die Stadt Kleve zu Ehren ihres Kulturpreisträgers zu einem Umtrunk ein.