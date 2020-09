Reihenkonzerte Kleve : Endlich Konzerte: Bravo-Rufe für Pianisten

Kleve Reihenkonzert mit den Brüdern Lucas (*1993) und Arthur (*1996) Jussen unter Corona-Bedingungen: Der komplette Saal offen, sinnvoll auf Abstand bestuhlt.

Das Nachholkonzert der Reihenkonzerte der Stadt Kleve mit den Brüdern Lucas (*1993) und Arthur (*1996) Jussen am Flügel fühlte sich eher wie ein Auftakt einer ganz neuen Konzertsaison an. Lange hatte das Publikum auf Live-Musik verzichtet und die Wiederaufnahme unter Corona-Bedingungen zeigte die Stadthalle anders als gewohnt: Der komplette Saal offen, sinnvoll auf Abstand bestuhlt, ein durchaus angenehmes Grundgefühl. Und dabei vertraut: der Fokus auf dem Steinway-Flügel auf der Bühne und die Aufzeichnungsinstrumente des WDR.

Unprätentiös betraten die Brüder Jussen die Bühne, schwarz gekleidet im Kontrast zu ihren Blondschöpfen. Ein feines Brüderband umwob die beiden, sichtbar in verwandter Gestik und Mimik, die Bewegungen von Händen und Oberkörper ähnlich, das Zusammenspiel an einem Instrument gemeinsam lupenrein – alles aus einem Guss, dabei aber keinesfalls „glatt“. Puzzlestücke müssen eben nicht nur passen, sondern auch klicken, und das zeigten die Brüder bis ins feinste Detail. Sie ließen sich Freiraum im Spiel, das dabei authentisch wie aus „Einem“ klang.

Bei der dreisätzigen Mozart-Sonate D-Dur zu Beginn erwiesen sie sich als ein Gespann von tadelloser Koordination und Transparenz; sogar noch mehr in der folgenden Schubert Fantasie f-Moll zu hören, in der sie ihre Fähigkeit, mit musikalischen Bildern zu arbeiten und ein Stimmungspanorama zu entwerfen, gekonnt auskosteten. Die Expressivität ergab sich scheinbar mühelos, ohne Überbetonung, mit feinen interpretatorischen Mitteln.

Sympathiepunkte sammelten die beiden auch in der Anmoderation des „Divertimento“ von Leo Smit, eines jüdischen Komponisten, der im Zweiten Weltkrieg umgebracht wurde. Sie drückten ihr Hochgefühl aus, genau dies spielen zu können: Ein in dunkelster Zeit komponiertes dreisätziges Werk, das mit überraschender Freude besticht, die die beiden Pianisten mit viel Effet, ein bisschen Swing, eingängiger Motivik und im dritten Satz rhythmisch ungemein expressiv präsentierten. Die fünf Stimmungsbilder aus Ravels „Ma mère l´oye“, teils typisch expressionistisch, teils mit anregenden instrumentalen Klangeffekten, gelang klangschön, ohne süßlich zu wirken. Das für die Brüder Jussen von Komponistin Hanna Kulenty 2014 geschriebene Stück „VAN…“ verlief überaus energetisch: Eine Maschinerie im ansteigenden Lauf, atemberaubend ineinander greifend in temporeichem Fluss, bis hin zum abrupten Ende, in dem die Pianisten den Impuls voll Spannung hielten und lange ausklingen ließen – fantastisch für genau diese beiden konzipierte Musik. Die Spielfreude und Virtuosität beeindruckte, war ansteckend und riss im Applaus zu Bravo-Rufen hin. Die Konzertatmosphäre mag momentan eine ganz andere als gewohnt sein, aber die berührende Kraft der Musik und des Künstlertums sind ungebrochen. Die Brüder Jussen verließen die Bühne nach der gelungenen Zugabe von Fazil Says „Nights“, einem ebenfalls eigens für sie komponierten Stück dunkler Nachtmusik. Die Aufzeichnung wird am 28. Oktober ab 20.05 Uhr auf WDR3 gesendet.