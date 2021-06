Konzerte in Kleve wieder möglich : Es geht ein Ruck durch die Konzertbranche

Kleve Und es gibt doch ein Konzert: Das dogma chamber orchestra gastiert mit Saxofon-Solistin Asya Fateyeva in der Stadthalle. Allerdings mit Platzbeschränkungen. Deshalb bleiben Abos vorerst ausgesetzt, es gibt aber einen Nachlass für gelistete Abonnenten.

Ihr Wunsch hat sich erfüllt: Noch vor wenigen Wochen hatte Sigrun Hintzen von den Konzerten der Stadt zaghaft gehofft, das Konzert mit Saxophonistin Asya Fateyeva und dem dogma chamber orchestra in der Stadthalle auf die Bühne zu bringen. Jetzt steht der Termin: Die Saxofonistin von der Krim und das Orchester unter Leitung von Mikhail Gurewitsch sind das Reihenkonzert am Dienstag, 22. Juni, 20 Uhr.

„Es geht regelrecht ein Ruck durch die ganze Konzertbranche, da nun alles nach so langer Pause der Stille wieder hochgefahren werden kann. Für mich als Veranstalter: es tut einfach so gut und gibt neue Energie, wieder in den Normalbetrieb zu kommen: Pressetexte schreiben, Plakate verteilen, Blumen bestellen, Bühnenplan machen“, sprudelt Hintzen ihre Begeisterung heraus, dass die Corona-Beschränkungen so weit zurückgenommen sind, dass es wieder Klassik im Raum geben kann. Abonnenten hätten immer mal wieder geduldig nachgefragt, wie es weitergeht, auch hier sei nun die Freude groß, dass mal keine Absage sondern eine Ankündigung erfolgt, sagt Hintzen.

Aber: „Solange wir eine immer wieder auch an neue Regelungen anzupassende Corona-Bestuhlung in der Stadthalle mit anderen Reihen und Sitznummern haben und einen vergrößerten, da besser belüftbaren Saal in der Stadthalle bespielen, setzen wir die Abos vorübergehend aus. Es ist zu aufwändig, mit diesen immer wieder auf neue Vorgaben zu reagieren, Absagen, Verschiebungen, andere Aboplätze zu kommunizieren. Das ist nicht so flexibel zu händeln“, sagt sie. Dafür bekommen gelistete Abonnenten 15 Prozent Nachlass auf Einzelkarten. „Sobald wir wieder zum normalen Konzertsaal zurückkehren dürfen, werden die Abos fortgesetzt. Und wir hoffen natürlich, dass die Abonnenten uns in dieser unruhigen Phase treu bleiben“, sagt sie.