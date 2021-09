Mittelalter aus Kleve : Köln liebt Meister Arnt

Die Heilige Luzia von Meister Arnt aus dem Klever Museum Kurhaus. Foto: Matthias Grass

Kleve/Köln Die vom Klever Ex-Museumsdirektor Guido de Werd mitkuratierte Ausstellung über den niederrheinischen Meister wurde zum Kölner Kulturereignis 2020 gekürt. Jetzt sind viele Werke wieder in St. Nicolai Kalkar und im Kurhaus.

Luzia zählte schnell zu den neuen Stars des Museums Kurhaus, als sie vor zwei Jahren mit Cosmas von Kurhaus-Direktor Harald Kunde, Kuratorin Valentina Vlasic und der stellvertretenden Vorsitzenden des Freundeskreises, Jutta Tönnissen, in Kleve vorgestellt wurde. Mit finanzieller Unterstützung der Ernst von Siemens Stiftung und der Rudolf-August Oetker-Stifter für Kunst (Cosmas) kamen die mittelalterlichen Skulpturen als Neuzugang des Museums in ihre Heimat zurück, wo sie um 1470 in der Werkstatt von Meister Arnt von Kalkar und Zwolle entstanden.

Luzia betört, wie sie mit schlanken eleganten Fingern ein aufgeschlagenes Buch in der Hand hält, während ihre langen Locken weich über die Schulter fallen. Die Haarpracht wird von einem reich verzierten Band gehalten, so dass sie nicht ins Gesicht fällt und beim Lesen stört. Den Blick ins Buch vertieft, scheint es, dass sie lächelt angesichts des Textes, den sie liest. Sie hat einen Mantel aus schwerem Stoff umgelegt, der in vielen Falten geschlagen die schlanke Figur umhüllt. Der V-Ausschnitt ihres Kleides ist dezent, aber reich verziert. Die linke Hand ist abgespreizt als unterstreiche sie mit leichten Bewegungen der Finger den Fluss des gelesenen Wortes. Das Wort, das bei Gott war, denn es ist die Bibel, die Heilige Schrift, in der Luzia so ganz und gar versunken ist.

Es ist diese „Beseeltheit“, die Luzia ausstrahlt, die die Figuren des Meisters ausmachen und die ihm jetzt als „Arnt Bildschneider, Meister der beseelten Skulptur“ einen neuen Namen gab. Luzia und nicht zu vergessen der Himmelfahrtschristus sind nicht mehr nur regionale Stars im Kurhausensemble. In der großen Ausstellung „Arnt Bildschneider, Meister der beseelten Skulpur“ im Kölner Museum Schnütgen begeisterten die Werke Arnts ein nationales und internationales Publikum. Die Ausstellung, die neben Schnütgen-Direktor Moritz Woelk der ehemalige Klever Museumsleiter Guido de Werd mit kuratierte, landete im landesweiten Kritiker-Ranking als beste Ausstellung des Jahres auf Platz zwei.

Die Ausstellung über den Mann von Niederrhein, der die so lebendigen Figuren der Heiligen schnitt, war aber nicht nur für die Kritik eine bemerkenswerte Schau, die in einer Aug’-in-Aug’-Präsentation mit dem Besucher ganz neue Perspektiven auf die mittelalterliche Werkstatt Arnts Ende des 15. Jahrhunderts eröffnete. Sie setzte sich jetzt auch beim Kölner Kulturpreis als Kulturereignis 2020 gegen eine hochgelobte Schauspiel-Inszenierung durch. Die Jury lobte den großen internationalen Erfolg der ersten monographischen Ausstellung mit mehr als 60 Arbeiten von Arnt, Begründer einer reichen Bildschnitzerschule am Niederrhein mit Ateliers in Kalkar und Zwolle. Sein Werk gelte als außergewöhnlich lebendig, überbordend reich an Themen und inspiriert durch die besondere Erzählfreude des Bildschneiders, heißt es in der Urteilsbegründung. Anlass zur Ausstellung war die Neuentdeckung und der Erwerb dreier bisher verschollener Fragmente zu der Altartafel „Die Anbetung der Heiligen Drei Könige“, die sich im Besitz des Museums Schnütgen befand und so erstmals vollständig gezeigt werden konnte.

Wer jetzt die Werke erleben möchte, kann den Himmelfahrtschristus im Museum Kurhaus besuchen. Luzia ist noch nicht wieder in Kleve zurück, weil sie ans niederländische Huis Bergh ausgeliehen ist. Vlasic und Kunde versprechen bald einen Ehrenplatz für die Arnt-Figuren.Mehr als nur einen Ehrenplatz hat eines der Hauptstücke der Kölner Ausstellung: Der Georgsaltar aus der Kalkarer Nicolai-Kirche, der jetzt wieder monumental im Seitenschiff der Kirche steht und bildgewaltig die Geschichte vom Heiligen Georg, von der Prinzessin, dem Drachen und von Folter und Tod des Heiligen erzählt. Immer wieder sehenswert. Der Altar wurde nach Köln ausgeliehen und dafür eigens restauriert und aufpoliert. Es hat sich gelohnt für die Kalkarer Kirche, ihr gutes Stück herzugeben.

Aus Kalkar stammt noch ein Meisterwerk: Christus im Grabe. Eine Skulptur, als habe sie Holbeins berühmtes Gemälde vorweg genommen. Auch sie ein Beleg für die Virtuosität, mit der Arnt seine Skulptur ins Holz schnitt: mit geschundenem Leib der Mensch gewordene Gott, der alles Elend und den Tod auf sich genommen hat. Ebenfalls jetzt wieder am angestammten Platz in der Kalkarer Kirche zu sehen.