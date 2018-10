Kleve: King's Singers begeistern in der Stadthalle

Kleve Einmal die berühmten „King’s Singers“ und ihr Flair live erleben: Das konnte man beim zweiten Reihenkonzert in der Stadthalle Kleve. Die Kennzeichen auf dem Parkplatz sowie die fast ausverkauften Reihen bewiesen, dass die Zuhörer von nah und fern für dieses besondere Erlebnis kamen.

Die Grenze zwischen der ernsten und der unterhaltsamen Schiene wurde in Kleve perfekt ausgelotet – und was in der zweiten Konzerthälfte passiert, wusste man ohnehin erst am Abend selbst; in der Pause nämlich wird immer überlegt, was in der „Zuckertüte“ enthalten sein wird. In Kleve kamen Volkslieder daraus, die das Publikum zum wohligen Seufzen brachten: „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“ und „Es dunkelt schon in der Heide“ aus dem deutschen Repertoire, „Scarborough Fair“ aus der englischen Tradition, das erst 2016 veröffentlichte Lied „Don’t worry about me“ von der Sängerin Frances sowie das „Recipe for Love“.