Kritik Kindermusical in der Böllenstege : Eine Wolke namens Jochen

Kleve Das Kinderchor-Musical „Himmel und Erde“ wurde in der Kleinen Kirche aufgeführt. Eine kurzweilige Schöpfungsgeschichte von Birgit Pape.

Durch die Handlung führen dabei diverse Wolken, die gerade erst erschaffen wurden und daher noch nicht so recht wissen, wo es langgeht. Vor allem Cirrocumulus (Lara-Marie Gies) hat Probleme, sich ihren Namen zu merken, und will deshalb am liebsten Jochen genannt werden.

Zu guter Letzt betreten Adam und Eva (Tim Grundmann, Matilda Derksen) die Szene und werden in einem Lied mit frech stolperndem Rhythmus begrüßt: „Gott schuf am sechsten Tage, ohne Frage, einen Mann.“ „Und eine Frau!“, macht sich Eva da zu Recht bemerkbar.

Wie immer arbeiteten Tesches in ihrer Inszenierung mit einfachen, wirkungsvollen Mitteln. Am Anfang war die Erde buchstäblich noch leer – das Eröffnungslied sang der Chor unsichtbar, hinter dem tiefblauen Bühnenbild verborgen. Dieses kontrastierte leuchtend mit Wolken, Sonne und Mond, die in großer Pappkarton-Ausführung am Rücken ihrer Darsteller befestigt waren. Mit jedem Schöpfungstag wurde es voller und bunter, und beim Finale tummelten sich schließlich alle auf der Bühne. In vielen kleinen und größeren Solorollen bewiesen die Kinder Textsicherheit und Musikalität, sangen ihre Liedstrophen mutig und beherzt.