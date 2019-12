Konzert in Kleve : Atemberaubendes Duokonzert in der Kleinen Kirche

Kleve Julius Schepansky und Anna Maria Wehrmeyer in der Kleinen Kirche

Es ist doch ziemlich unglaublich: Diese beiden jungen Musiker, Jahrgang 2000 und 1998, stehen erst am Anfang ihrer Karriere und spielen doch so vollendet, als würden sie seit Jahrzehnten nichts anderes tun. Was aber tatsächlich auch fast der Fall ist – denn wenn man ihre Lebensläufe liest, fragt man sich, wie so viele internationale Konzerte und Wettbewerbe in so kurzer Zeit möglich sind. Im Rahmen der Besonderen Reihe brillierten Geigerin Anna Maria Wehrmeyer und Akkordeonist Julius Schepansky, beide Stipendiaten des Deutschen Musikrats, als phänomenales Duo in der Kleinen Kirche an der Böllenstege. Wehrmeyer studiert derzeit bei Antje Weithaas, einer der ganz großen Geigerinnen weltweit, was man der sensiblen Tongestaltung der 19-Jährigen deutlich anmerkte. Schepansky füllte den Kirchenraum mit lebendig atmenden Klängen und ließ so die Stücke, die im Original fast alle für Klavier oder Cembalo komponiert sind, auf ganz neue Weise hören.