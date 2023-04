Comedian in Kleve Ingo Oschmann tritt bei Cinque im Meyerhof auf

Eigentlich sollte das Cinque-Gastspiel von Ingo Oschmann mit seinem Programm á la 68er in der Aula der Beuys-Gesamtschule in der Ackerstraße über die Bühne gehen, doch der Abend wird jetzt auf dem Meyerhof stattfinden. Cinque ist da wieder ein bisschen in die gute alte Zeit der Wanderbühne zurückgekehrt: „Scherztherapie“ heißt es dort am Samstag 22. April, 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr an der Uedemer Straße 15. Oschmann, seit 30 Jahren mit einer kleinen Burn-Out-Pause auf den Bühnen der Comedians unterwegs. Aus dem Tief vor zehn Jahren holte ihn nämlich auch eine Therapie: Lachen.