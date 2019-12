Reihenkonzert Kleve : Mit Mr. Händel und Irish Folkmusik im Pub

Kleve Das Hamburger Ensemble I Zefirelli kommt mit einer preisgekrönten Konzertidee nach Kleve

(sh) Mit klammen Händen, Frostnasen und nebligem Atemhauch flüchtet sich das Publikum an diesem winterlichen Konzertabend in die Geselligkeit eines englischen Pub. Um so lieber, als hier herzerwärmende Musik aufgespielt wird! Das Hamburger Ensemble I Zefirelli kommt mit einer preisgekrönten Konzertidee nach Kleve und unterhält das Publikum in der Stadthalle am Dienstag, 17. Dezember 2019, 20 Uhr, mit schwungvollem Barock und irischen Volksmusiken. Und in der Konzertpause kann man sogar ein zünftiges Guiness-Bier genießen.