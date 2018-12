Porträt Hanns Linnartz: Der Glaube an die Kraft der Musik

Kleve Der in Kleve lebende Niederländer Hans Linnartz wurde ausgezeichnet.

Doch es ist der Mensch Hans Linnartz mit seinem reichen und lebendigen Schatz an Erfahrung und Wissen, den es daneben besonders zu erwähnen gilt. Er ist in der Lage, seinen Glauben an die Kraft der Musik mit Freude an all jene weiterzugeben, die ihm begegnen und die mit ihm und für ihn musizieren. Wenn er die Hände als Dirigent hebt (einen Taktstock benutzt er nicht), sammeln alle Beteiligten ihrerseits Konzentration und Können, um das bestmögliche musikalische Ergebnis gemeinsam zu erbringen. Wenn Hans Linnartz im Raum ist, dann stimmt die Atmosphäre darin. Ganz nach dem Sinn, den er selbst formulierte: „Es gibt niemals zu viel Musik, und es gibt nie zu viel Freundschaft“, ist „sein“ Bach Collegium Rhenanum nicht nur ein Projekt von professionellen Musikern und engagierten musikalischen Laien, sondern auch ein Projekt von musikalischen Freunden. Linnartz freut sich, diesen „fruchtbaren Boden“ in Kleve und Umgebung vorzufinden, mit dem „Gefühl, an genau der richtigen Stelle“ zu sein, und sprach dafür seine Anerkennung an alle Beteiligten aus – speziell für den Moment an seine musikalischen Freunde, die an Cembalo, Gambe, Flöte und mit Gesang die Feststunde ausschmückten. Wie Braun formulierte: „Er widmet sich der Musik, und über die Musik widmet er sich uns.“ Es ist nicht ungewöhnlich, wenn Hans Linnartz durch seine Kontakte zu namhaften Künstlern ein geradezu familiäres Zusammentreffen mit eben jenen ermöglicht. Für ihn zählen – verwoben mit der Musik – immer der Mensch und sein reiches, komplexes „Innenleben“, der Sinn, das musikalische Idiom, die Epoche, die Kommunikation und die Freude an all dem. Wer den Geehrten kennt, nimmt aus den Gesprächen mit ihm etwas Bereicherndes mit – und so ist im Kontakt mit Hans Linnartz Musik immer eine besondere Herzensangelegenheit.