Konzertprogramm : Meine geniale Stadthalle

Sigrun Hintzen in der Klever Stadthalle. Weil die so flexibler ist, sind Konzerte im Corona-Modus kein Problem. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Sigrun Hintzen stellt das Konzertprogramm der Stadt vor und bricht eine Lanze für die Klever Stadthalle. Sie lobt deren Möglichkeiten, die kaum genutzt werden, wie sie sagt. Die Konzerte starten am 15. September.

Sie bietet fast alles, was machbar ist: Die Wände lassen sich herauf und herunterfahren, die Räume lassen sich vergrößern oder verkleinern, man kann den Boden in vielen Variationen abstufen, man kann die Bühne vergrößern oder verkleinern. Die robuste Technik läuft seit fast 60 Jahren. Die Stadthalle in Kleve hat nicht nur einen Top-Klang für Orchester, sie ist zudem extrem vielseitig. Man muss nur wollen, sagt Sigrun Hintzen. „Viele lästern über die Halle, kennen aber ihre wirklichen Werte gar nicht“, erklärt die Organisatorin der Klever Konzertreihen. Sie kennt die Stadthalle und liebt die Möglichkeiten, die sie hier hat, Konzerte zu organisieren. Frei nach Elena Ferrante könnte Hintzen sagen: „meine geniale Stadthalle“. Nach der Modernisierung des Foyers entstand noch ein weiterer Aufführungsort, den die Musikwissenschaftlerin auch schon genutzt hat. Für ein Konzert, versteht sich. Im Konzertraum könnten Veranstalter auf die Sitzstufen verzichten und für kleinere Veranstaltungen Stühle im Halbrund um die Bühne stellen, die auch mittig im Saal möglich wäre.

Jüngst hatte Hintzen im Klever Kulturausschuss für die bessere Nutzung der Stadthalle auch für alternative, kleinere Veranstaltungen geworben und hatte später bei einem Treff der Grünen im Garten von Haus Koekkoek die Vorteile der Stadthalle herausgestellt. „Man muss die möglichen Variationen der Stadthalle einfach einmal aufbauen und entsprechend präsentieren“, sagt sie. Dann werde man sehen, dass es hier viele Alternativen gibt: Für Kabarett, für Jazz, für Theater sowieso. „Dringend müssen die Gremien darüber zudem diskutieren, ob gemeinnützigen Vereinen, die keinen Profit mit ihren Veranstaltungen in der Halle anstreben sondern Kultur bieten, wie zum Beispiel die Jazzfreunde, die Halle ohne Mietzins bekommen. Bei anderen Kooperationen mit dem Kulturamt geht das ja auch“, sagt Hintzen mit Blick auf die Kabarett-Reihe. „Zusätzlich müssen wir darüber nachdenken, wie man Vereinen oder Veranstaltern, die auch vom Catering leben, ermöglichen kann, selber den Ausschank zu organisieren“, sagt Hintzen.

Den Auftakt der Saison macht das Monet-Bläserquintett um den Fagottisten Theo Plath. Foto: Konzerte Kleve/Susanne Diesner

Info Konzerte der Stadt Kleve starten im September Karten und Abos Saisonleporellos liegen nach und nach in Kleve aus und werden auch zugeschickt. Karten und Abos gibt es unter www.kleve.reserivx.de, an den Reservix-VVK-Stellen, an der Rathaus-Info (Tel. 02821-84600) und im Fachbereich Kultur der Stadt Kleve. Ausführliche und aktuelle Infos auch unter dem Kulturlink auf www.kleve.de.

Natürlich hilft die Flexibilität vor allem auch jetzt in Corona-Zeiten, so dass Hintzen jetzt ein Konzertprogramm für den Herbst/Winter 2020 vorstellen kann. „Die hochgefahrene Rückwand gibt ausreichend Luft für das Publikum. Beim Landesjugendorchester können wir Dank der Hydraulik ein Zuschauerpodest auf Bühnenhöhe fahren, damit das Orchester regelkonform auf Abstand sitzen kann“, erklärt Hintzen. Sie hofft, dass das Publikum sich nun auch in die Konzerte traut, alle sollen sich sicher fühlen. In zwei Nachhol-Konzerten werden Formate ohne Pause, die Registrierung der Besucher und kostenlose Programme auf den Plätzen statt Verkauf getestet.

Mit „Glücklichen Momenten“ starten die Reihenkonzerte der Stadt Kleve schon am 15. September in die erste Corona-Konzertsaison. Für kammermusikalisches Glück sorgen das Monet-Bläserquintett um den Fagottisten Theo Plath und der Pianist Fabian Müller mit Musik von Mozart, Poulenc und Beethoven. Weitere ausgesuchte, hochkarätige Konzertangebote folgen, in der ersten Saisonhälfte bis zum Jahresende mit einem den Corona-Regeln angepassten Sitzplan. „Glücklicherweise ist bis zum Jahresende Kammermusik gebucht, erst im Januar kommt das dogma chamber orchestra, ChorwerkRuhr kommt erst zum Saisonende im Mai. Singen ist ja gerade am problematischsten“, schaut Hintzen auf die erste Hälfte der Saison 2020/21. Aktuell sind die Abonnenten in den neuen Sitzplan eingepflegt, der Kartenvorverkauf startet, Saisonflyer liegen aus, die ersten Plakate hängen. Das Programm in Kürze (in der Regel ist um 19 Uhr Konzerteinführung „Das dritte Ohr“, um 20 Uhr beginnt das Konzert):

Glückliche Momente: Der Auftakt der Saison ist mit dem Monet-Quintett um den Fagottisten Theo Plath am Dienstag, 15. September.

Konzert für junge Leute Beethovens-Violinkonzert steht im Zentrum des Jugendkonzertes am Donnerstag, 19 Uhr, 24. September.

Roll over Beethoven Das Duo Runge & Ammon widmet sich am Dienstag, 6. Oktober dem Revolutionär Beethoven aus der Sicht bekannter Pop-Ikonen.

Niederschlagsmengen heißt ein Konzert mit Werken von Spätromantik und Jazz am Dienstag, 3. November. Das namhafte Auryn Quartett kommt auf seiner Abschiedstour noch einmal nach Kleve, mit dem Saxophonisten und Jazzpreisträger Roger Hanschel.

Kirchenkonzert In welcher Kirche der preisgekrönte Akkordeonist Maciej Frackiewicz am Sonntag, 15. November, 18 Uhr, „De Profundis“ spielt, wird Hintzen noch bekannt gegeben.

Die Zimmer der Villa Vivaldi öffnen am 1. Dezember nicht nur barocke Klangräume. Mit Ensemble Volcania und Elisabeth Champollion (Blockflöte).