Interview Wilfried Röth : Ein gutes Jahr für die Museumsfreunde

Foto: Markus van Offern (mvo)

Referenzliste Der Direktor des Klever Museums, Harald Kunde, machte nicht nur auf die Akomfrah-Ausstellung neugierig. Er erklärte, warum man einen international bekannten Mann wie den Ghanaer, der in London lebt, nach Kleve bekommt. Kunde hat die Werke Akomfrahs in der Londoner Tate Modern gesehen und war begeistert, erzählte Kunde dem Chef des Klever Freundeskreises, Wilfried Röth. Also fragte man den Künstler an, ob er sich vorstellen könne, in Kleve eine Ausstellung machen zu wollen. Nachdem er die Referenzliste der Künstler gesehen hatte, die in Kleve ausgestellt hatten, gesehen hatte, fragte der Ghanaer sofort Räume und Grundrisse an. „Ich kann den Freunden also sagen: Kleve ist zur Adresse geworden“, so Kunde.