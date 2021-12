Entgeldordnung für Klever Museum : So ist freier Eintritt ins Kurhaus möglich

Kleve Der Rat der Stadt Kleve hat die neue Entgeltordnung für das Klever Museum verabschiedet, in der zurzeit die Ausstellung „Der nackte Körper. Eine Frage der Perspektive“ gezeigt wird. Es gibt aber auch die Möglichkeit, bei freiem Eintritt ins Museum zu kommen.

(mgr) Die Zusammenarbeit zwischen Museum Kurhaus und Hochschule Rhein-Waal kommt beim Publikum – gemessen an den Corona-Beschränkungen – gut an und ist durchweg gut besucht: Die daraus resultierende Ausstellung „Der nackte Körper. Nacktheit, eine Frage der Perspektive“ (Das van-Offern-Foto zeigt Balkenhol „Mann“ und ein Foto von Ming-Jing Tsai) lädt ein, sich mit dem Wandel, mit dem Blick auf den nackten Körper auseinanderzusetzen, einen Perspektivwechsel zu wagen. Dazu ist ein Heftchen (gibt’s zur Ausstellung kostenfrei) mit vielen Abbildungen und einem lesenswerten Text von Prof. Eva Maria Hinterburber erschienen. Schön wäre es gewesen, wenn der Freundeskreis die Herausgabe eines Kataloges unterstützt hätte. Wer diese und die anderen Ausstellungen besichtigen will, müsste zehn Euro Eintritt zahlen. Oder kommt mit einer guten Planung ohne Eintrittsgeld ins Museum. Der Rat hat jetzt die neue Entgeltordung für das Museum Kurhaus verabschiedet und den vergleichsweise hohen Eintritt von zehn Euro (zum Vergleich: das größere Moyland nimmt 7,50 Euro) festgeschrieben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ohne Eintritt zu zahlen die Kunst in Kleve genießen zu können: Freundeskreis-Mitglieder (Jahresbeitrag 40 Euro) haben weiter freien Zutritt. Frei ist der Eintritt auch an jedem ersten Sonntag im Monat. Ebenfalls kosntelos ins Museum kommen Menschen unter 18 Jahren (damit fällt aber die Familienkarte weg). Und zu den Eröffnungen der Ausstellungen.