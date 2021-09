Kleve : Folkwang-Orchester auf Freiersfüßen

Kleve Solisten und Orchester begeisterten in der Stadthalle: Bereits zur Pause erklangen Bravo-Rufe für Orchester und die Solisten beim ersten Reihenkonzert.

Und so sehr wie die Künstler wohl die Bühne vermisst haben – so sehr hatten die Künstler auch der Bühne und dem Publikum gefehlt. Mit Strahlkraft eröffnete das Folkwang Kammerorchester mit Antonio Vivaldas Konzert B-Dur RV 547 und stimmte auf einen Abend voll musikalischen Hochgenusses ein. Anschließend erwies sich die Musik der usbekisch-australischen Komponistin Elena Kats-Chernin als unverhoffte Entdeckung schöner Kleinodien: Von den sechs für Soloflöte und Orchester geschrieben Miniaturen namens „Re-Inventions“ nach den Inventionen von J.S. Bach kamen drei mit Solistin Ritter zu Gehör. No. 1 in sprudelndem Dur, eindringlich und kunstvoll verwoben, verwandelte sich schließlich in einen Walzer. No. 2 musiziert auf der Tenorflöte gelang rein, fast hypnotisch mit filmmusikreifen Bögen. Nr. 6 basiert auf einem direkten Zitat aus dem allerletzten Takt der Invention als Finale – allesamt Stimmungen, die Ritter fantastisch auskostete.